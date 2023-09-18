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Borsada düzeltme devam edecek mi? Endeks nereye kadar çekilebilir?

SÖZCÜ TV'de Ebru Baki'nin Para Politika programına konuk olan Ekonomist Devrim Akyıl, "Borsa endeksinde düşüş bekliyorum" dedi. Akyıl, "Borsadaki düzeltmenin daha yeni başladığını düşünüyorum. Endekste 7 bin seviyesine doğru bir hareketin mümkün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Akyıl ayrıca haber trafiğine bağlı olarak 7 bin seviyesinin altını görmenin mümkün olduğunu söyledi. İşte Akyıl'ın değerlendirmeleri...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:19 - 18 Eylül 2023 Güncellenme:
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