Borsadaki oynaklık yatırımcıların başını döndürdü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlamasının ardından öğleden sonra sert kayıplar yaşadı. Sonrasındaki işlemlerde kayıplar kazanca çevrilse de yüksek oynaklık devam ediyor. Uzmanlar gelişmeleri Sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre güne 120,69 puan ve yüzde 2,55 değer kazanarak 4 bin 849,57 puandan başladı.

Öğlen saatlerinde yükselişin yerini sert kayıplar aldı. 13:30 civarında BIST 100 endeksinde düşüş yüzde 1,60 seviyesindeydi. Ardından gelen alımlar ile BIST 100 endeksi yönünü tekrar yukarı çevirdi ve 15:00 itibarıyla yüzde 0,30 yükselişle 4 bin 745 seviyeleri görüldü.

Dün ise BIST 100 endeksinde düşüş eğiliminin derinleşmesi ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışmıştı. Uzmanlar Borsa İstanbul’daki bu dalga boyu yüksek hareketleri Sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

‘BELİRSİZLİK DOLAYISIYLA DÜZELTME ARAYIŞINA GİRDİ’

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, borsanın 2022 yılında getiri arayışı içindeki yatırımcıların odak noktası olduğunu, halka arzların da etkisiyle cazip getirilerin BIST 100’ü katılım anlamında da canlı tuttuğunu aktardı.

Yeni yıl itibarıyla seçim dönemine ilişkin açıklamalarla çok yükselmiş olan BIST 100’de bir düzeltme arayışı olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Borsa tek yönlü bir yatırım aracı değil. Zaman zaman risklerin ve geri çekilmelerin de yaşanması normal. Ancak yeni ve kredili işlemleri olan yatırımcılar düşüşlerde panik yapıyor” dedi.

‘SATIŞLARIN DERİNLEŞMESİ MAĞDURİYETLERİ ARTIRIR’

Devre kesici uygulamalarının satış baskısını daha da artırdığına dikkat çeken Çetinkaya, “Teknik olarak 5 bin seviyesinin üzerinde kalırsa düzeltme bitti diyebiliriz ancak bu oynaklık bu hafta ve önümüzdeki hafta da devam ederse, satışların derinleşmesiyle mağduriyetler artar” şeklinde konuştu.

SPK’nın Pay Senedi Repo Pazarı'nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatılmasının olumlu olmasıyla beraber bundan sonra piyasaya güvenin tekrar oluşması için oynaklığın azalması gerektiğini söyledi.

‘BİR AN ÖNCE DENGELENMELİ’

Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü;

“Devre kesici kuralı gibi piyasanın düşüşüne engel olması gereken müdahaleler sınırlı kaldı. Bundan sonra kaybedilen güvenin tekrar oluşması tamamen aşırı oynaklığın yavaş yavaş azalmasıyla olacak. Diğer senaryolarda yatırımcıların ya da cazibe ile borsaya gelen bilgisi görece sınırlı katılımcıların psikolojileri bunu kaldırmayabilir.

Enflasyonist ortam devam ettiği sürece hala potansiyel var ama endeks bir an önce dengelenmeye gelmeli ve rayına oturmalı. Gün içi keskin geri çekilmelerin olmadığı bir denge arayışı daha sağlıklı bir piyasa için şart”

‘BU SENE DALGA BOYU ÇOK YÜKSEK OLACAK’

Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berra Doğaner de 2023 yılı boyunca oynaklığın sürmesini beklediğini ifade ederek nedenlerini şöyle sıraladı;

“Bu sene dalga boyu çok yüksek olacak. Geçen yıldan çok yüksek primle yeni yıla başladık. Bazı tedirginlikler olduğu zaman yatırımcı kârını alıp çıkıyor. Yabancı satışları devam ediyor. Seçim dönemine girildi, her an bir açıklama gelebiliyor.

Banka hisseleri BIST 100 endeksinin lokomotifidir. Bankacılık sektörüne ilişkin sürekli getirilen maktoihtiyati tedbirler ile de sektör kârlılığının ne kadar etkileneceği tahmin edilemiyor. Dolayısıyla yatırımcı önünü göremiyor. Son dönemde bankalar ucuz olmasına rağmen çok yüksek dalgalanmalar gösteriyor.

Bütün bunlara rağmen yüksek enflasyon düşük faiz teması devam etmekte. Satış sonrası düşük fiyatlardan alımlar da gelebiliyor. Bir diğer konu halka arzlar. Bu piyasada senet değişikliklerine neden oluyor. Bugün özelinde SPK’nın ters repo işlemlerine ilişkin almış olduğu kararın da etkisi var. Tüm bunlar endeks performansına yansıyor”

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

2023 yılının oynaklıklar ile geçeceğini yineleyen Doğaner, yatırımcılara kredili işlem yapılmaması tavsiyesinde bulundu. “Varlık satarak, kredi kullanarak borsada yatırım yapılmamalı” diyen Doğaner, “Hisse yatırımları tasarruflarla yapılır” değerlendirmelerini yaptı.

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