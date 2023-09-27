Borsada tuhaf Katar rallisi

Borsa İstanbul'da yüzde 0,12'lik çok sınırlı dolaşım oranına sahip QNB Finansbank'ın piyasa değerinde astronomik yükseliş devam ediyor. Bankanın değeri, yüzde 99,88'lik payını elinde bulunduran Katar'daki ana bankanın değerini aştı.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da fiili dolaşım oranı yüzde 0,12 olan QNB Finansbank’ın piyasa değerindeki akıl almaz yükseliş devam ediyor.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Tuğçe Özsoy’un haberine göre, QNB Finansbank’ın hisseleri de bugün de tavan oldu ve bankanın piyasa değeri 1 trilyon 120 milyar TL’ye (41 milyar dolar) ulaştı.

Böylece QNB Finansbank’ın değeri, ana şirketi Katar Ulusal Bankası’nın (QNB) 40 milyar dolarlık piyasa değerinin üzerine çıktı.

QNB Finansbank’ın piyasa değerinde sene başından bu yana kaydedilen yükseliş yüzde 500’ü aştı.

Haberde, özellikle pandemiyle birlikte hızla artan yerli yatırımcı ilgisinin Borsa İstanbul’da beklenmedik yükselişlerin yaşanmasına yardımcı olduğu, sert dalgalanmalara karşı daha duyarlı oldukları için dolaşım oranı düşük hisse senetlerinin bu durumdan özellikle etkilendiği belirtildi.



YÜZDE 99,88’İ KATAR’A AİT

QNB Finansbank’ın 3,3 milyarı aşkın hissesinin sadece 4 milyonu halka açık durumda ve bankanın yüzde 99,88’lik payı Katar Ulusal Bankası’nın elinde bulunuyor.

QNB Finansbank ve Katar’daki ana şirket QNB, Bloomberg’in konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Global Menkul Değerler’den Can Öksün de dolaşım oranı çok düşük olan şirketlerin hisselerinde sert hareketlerin ve haksız değerlemelerin ortaya çıkabildiğine işaret etti.

Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı son bir yılda yaklaşık 5 milyon kişilik astronomik artışla 7,8 milyona ulaştı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin yüzde 10’luk payı 2020’nin sonunda Türkiye Varlık Fonu tarafından 200 milyon dolara Katar’ın varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi’ne satılmıştı.

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