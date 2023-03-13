Borsada yatırımcı sayısı 4 milyonun üzerine çıktı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 4 Mart 2023 itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641'e çıktı. Böylece yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Yüksek enflasyon dolayısıyla getiri arayışındaki yerli yatırımcıların Borsa İstanbul’a ilgisi sürüyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 4 Mart 2023 itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, 13 Mart itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bin 641 oldu.

Bu, borsa yatırımcısı bazında yeni rekor seviyesine ulaşıldığı anlamına geliyor.

Önceki rekor ise ocak ayı sonunda ulaşılan 4 milyon 4 bin 979 seviyesi idi.

BİR AYDA 158 BİN 776 KİŞİ BORSAYA GİRDİ

MKK verilerine göre, borsada yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 4,05 yükselişle 158 bin 776 kişi arttı.

Yıllık yatırımcı sayısı ise yüzde 63,18 artışla 1 milyon 578 bin 10 kişi yükseldi.

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