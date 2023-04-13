Borsada yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aştı

MKK verilerine göre, geçen ay 4 milyonun üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşan borsadaki yatırımcı sayısı, 12 Nisan itibarıyla 4,5 milyonu aşarak rekor tazeledi. Yatırımcı sayısı bir ayda 449 bin 458 kişi arttı.

Sozcu.com.tr

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Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 12 Nisan 2023 itibarıyla 4 milyon 525 bin 99 kişiye yükseldi.

4 Mart 2023 itibarıyla 4 milyon 75 bin 641’e çıkan borsadaki yatırımcı sayısı, nisanda 4,5 milyonu aştı ve yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

BİR AYDA 449 BİN YENİ YATIRIMCI

Yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 11,03 artarak 449 bin 458 kişi arttı.

Yatırımcı sayısı yıllık bazda ise yüzde 87,17 artarak 2 milyon 107 bin 522 kişi artmış oldu.