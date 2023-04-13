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Borsada yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aştı

MKK verilerine göre, geçen ay 4 milyonun üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşan borsadaki yatırımcı sayısı, 12 Nisan itibarıyla 4,5 milyonu aşarak rekor tazeledi. Yatırımcı sayısı bir ayda 449 bin 458 kişi arttı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:17 - 13 Nisan 2023 Güncellenme:
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Borsada yatırımcı sayısı 4,5 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 12 Nisan 2023 itibarıyla 4 milyon 525 bin 99 kişiye yükseldi.

4 Mart 2023 itibarıyla 4 milyon 75 bin 641’e çıkan borsadaki yatırımcı sayısı, nisanda 4,5 milyonu aştı ve yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

Kaynak: MKK

BİR AYDA 449 BİN YENİ YATIRIMCI

Yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 11,03 artarak 449 bin 458 kişi arttı.

Yatırımcı sayısı yıllık bazda ise yüzde 87,17 artarak 2 milyon 107 bin 522 kişi artmış oldu.

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