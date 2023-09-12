Borsada yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215'e ulaşarak rekor tazeledi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısındaki hızlı yükseliş devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay piyasalarındaki bakiyeli yatırımcı sayısı da 7 milyon 140 bin 215’e ulaşarak rekor kırdı.

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısındaki yıllık yükseliş, 11 Eylül itibarıyla 4 milyon 526 bin 761 oldu. Bu durum yüzde 173,21’lik artışa işaret etti.

Aylık bazda bakıldığında da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısına 1 milyon 978 bin 559 kişi eklendi. Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı böylece aylık bazda yüzde 38,33 artış kaydetti.

Son yıllarda uygulanan negatif reel faiz politikası ve ortaya çıkan yüksek enflasyon, vatandaşların borsaya yönelmesinde etkili oldu.

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