Cari denge haziranda fazla verdi

Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla kaydetti. Böylece Ekim 2021 sonrasında ilk defa cari fazlaya imza atılmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla kaydetti. Cari fazla beklentisi Reuters anketinde 426 milyon dolar, AA anketinde 422 milyon dolar olmuştu.

Haziran 2022’de cari denge 2 milyar 581 milyon dolar açık vermişti. 2022’nin Ocak-Haziran döneminde 28,7 milyar dolar olan toplam cari açık ise, 2023’ün aynı döneminde 36,8 milyar dolara yükseldi.

Haziranda altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki fazla 5 milyar 584 milyon dolar oldu.

Bu ayda, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 697 milyon dolar olarak hesaplandı.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar olurken, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 203 milyon dolar olarak açıklandı.

Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

1,8 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY GİRİŞİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 797 milyon dolar tutarında net giriş kaydederken, alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 89 milyon dolar ve 46 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 72 milyon doları ve 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolar net artış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 11,2 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 653 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 410 milyon dolar net artış kaydettti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolar ve 458 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 200 milyon dolar net artış oldu.

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