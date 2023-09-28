CarrefourSA, online yemek sektörüne girdi

Türkiye’de 30’uncu yılını “yenilenme, yatırım ve yenilikçi iş modelleriyle büyüme yılı” ilan eden CarrefourSA, online yemek siparişi sektörüne adım attı. CarrefourSA Mutfak bünyesinde yer alan 10 farklı markayla 200’den fazla yemek çeşidiyle paket servis hizmeti verecek.

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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, CarrefourSA Mutfak'la organize gıda perakende sektöründe online yemek siparişi hizmetine başladı.

2017 yılından bu yana Lezzet Arası restoranlarıyla müşterilerine market fiyatına gastronomik özgürlük sunan CarrefourSA, yeni yatırımı CarrefourSA Mutfak'ın bünyesinde yer alan 10 farklı markayla bulut mutfak konseptinde paket servis hizmeti veriyor.

CarrefourSA Mutfak hizmetine ilk olarak İstanbul'da başlayan CarrefourSA'nın, yıl sonuna kadar İstanbul'daki bulut mutfak sayısını 4'e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, “2023 yılı Türkiye'de 30'uncu yılımızı kutladığımız özel bir yıl. 1993 yılında İçerenköy'de ilk mağazamızı açtığımızdan bu yana önemli dönüşümlerden geçtik. Dönüşüm yolculuğumuzun odağında yer alan Yeni Nesil Market vizyonuyla 30. yılımızı yeni yatırımlar ve yeni iş modelleriyle kutlamaya devam ediyoruz.” dedi.

“2020 yılında hayata geçirdiğimiz bayilik sisteminde girişimci ve küçük esnaflarla büyümeye devam ederken, aynı zamanda bu yıl yatırım yaptığımız HORECA alanında da çalışmalarımız devam ediyor” diyen Kartallıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Antalya'da temmuz sonunda açtığımız 4 bin metrekarelik CarrefourSA Profesyonel depomuzla otel, restoran ve kafelere verdiğimiz hizmeti çok daha üst seviyelere taşıdık. Bodrum'da ilk CarrefourSA Profesyonel mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Henüz yolun başındayız ancak güçlü bir şekilde girdiğimiz bu alanda da hızlı bir büyüme yakalamayı ön görüyoruz.”

“Doğru fiyata, doğru ürünü, doğru kanallardan temin ederek tüketicilerimize doğru hizmetle buluşturma vizyonumuzu dijital teknolojilerin de yardımıyla CarrefourSA Mutfak hizmetiyle müşterilerimize sunmaya hazırız” diyen Kartallıoğlu, şöyle devam etti: “Bugüne kadar ürünlerimizle mutfaklarına girdiğimiz müşterilerimizin sofralarına şimdi de profesyonel şeflerimiz tarafından hazırlanan yemeklerle misafir oluyoruz. CarrefourSA Mutfak'ta yer alan markalarımızı oluştururken Lezzet Arası restoranlarımızda elde ettiğimiz datalar sayesinde müşteriler tarafından en çok tercih edilen yemeklerle ilgili bir araştırma gerçekleştirdik. Bu araştırma sonucunda BigBowl, Burger Four, Fried Day Chicken, Hasan Usta Köftevi, L'atelier, Le Penne, Pizza Poli, Sushi Four, Tarihi Kazancı Pilavcısı ve Urla Balıkçısı olmak üzere salatadan deniz ürünlerine kadar 10 farklı markayı müşterilerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Burada müşterilerin hızlı biçimde, zengin seçenekler arasından yemek siparişi vermelerini sağlarken aynı zamanda istediği ürünün en tazesine ve en lezzetlisine vakit kaybetmeden ulaşmasını sağlayacağız. Menülerde yer alan yemeklerin tamamı da günlük ve taze olarak hazırlanacak. CarrefourSA Mutfak'ta kullanılan et, balık, meyve, sebze gibi tüm taze ürünler CarrefourSA'dan temin edilecek.”

CarrefourSA Mutfak konsepti için bunun bir başlangıç olduğuna değinen Kutay Kartallıoğlu, “CarrefourSA Mutfak bünyesinde yer alan markalardan sipariş vermek isteyen müşterilerimiz Getir Yemek, Trendyol ve Yemeksepeti'nden sipariş verebiliyor” diye ekledi.