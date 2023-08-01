Chicago Fed Başkanı Goolsbee: Eylülde faiz artışı olup olmayacağı belirsiz

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine rağmen bir sonraki toplantıda faiz artışı ihtimalinin masada olabileceğini belirtti. Goolsbee eylül faiz toplantısı için henüz karar vermediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden ekonomiye dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bir sonraki politika toplantısında faiz artırımlarının durdurulmasını destekleyip desteklemeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi.

Goolsbee dün yaptığı açıklamada, Fed’in bir resesyona yol açmadan enflasyonu düşürme konusunda “oldukça iyi devam ettiğini” belirtti. Goolsbee daha fazla parasal sıkılaştırmanın uygun olup olmayacağına karar vermek için ise eylül yaklaşırken verileri izleyeceğini söyledi.

Goolsbee Yahoo’ya verdiği röportajda “Bir sonraki toplantıdan önce birkaç önemli veri noktası daha alacağız” dedi. Goolsbee, hem mal ve hizmetlerin hem de konutların fiyatlarını izleyeceğini ve çekirdek enflasyon verilerini takip edeceğini söyledi.

NE OLDU?

Politika yapıcılar, geçen yıl 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonu düşürmek için agresif bir şekilde yaptığı sıkılaştırma hamlelerinin ardından faiz artış hızını yavaşlattı.

Fed, 25-26 Temmuz’daki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan puan artırarak federal fonlama faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığına getirdi. Bu ayki artış ise haziran toplantısındaki aranın ardından geldi.