Citi’den dolar/TL’de yeni pozisyon

ABD'li banka Citi, Türk lirasının dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek TL'nin daha da düşeceğine dair pozisyon aldıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Bankası Citi, Dolar/TL ve Merkez Bankası (TCMB) faizleri ile ilgili bir bilgi notu yayınladı.

Citi hafta sonu yayımlanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) kararının ardından dolar/TL’nin bugünkü 27,16 seviyesinden 32’ye yükselmesini öngördükleri bir işleme başladıklarını belirtti.

Ayrıca, ağustos başında yaklaşık 60 milyar olan toplam net rezervlerin negatif bölgede olduğu hatırlatılarak, “Türkiye’de net rezerv tablosuna ilişkin sorunlar sürüyor” ifadeleri kullanıldı

TCMB FAİZ TAHMİNİ

Notta Para Politikası Kurulu toplantısı için beklenti politika faizinin mevcut yüzde 17,5’ten yüzde 20’ye yükseltilmesi yönünde oldu.

Ekonomistler, “Yeni başkanın faiz artışlarının büyüklüğüne ilişkin şimdiye kadarki performansı göz önüne alındığında, piyasaların yeniden hayal kırıklığına uğraması riskini görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Stratejistler Bhumika Gupta ve Luis E Costa tarafından kaleme alınan notta, “TCMB’nin hafta sonu KKM’nin boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirlerin ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.