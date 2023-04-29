Değeri üç ayda 26 milyar dolardan dibe çakıldı

ABD'de bir banka daha iflasın eşiğine geldi. Üç ay önce 26 milyar doların üzerinde olan First Republic Bank'ın hisse değeri, dün bir günde yüzde 50'ye yaklaşan kayıpla 1 milyar doların altına geriledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de faizlerin yükselişinin ardından bölgesel bankaları etkileyen kriz devam ediyor.

Geçen ay iflas eden Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank’ın ardından gözlerin çevrildiği First Republic Bank’ın hisse değeri dün çakıldı.

2021 yılı Kasım ayında 220 dolara, 2023 yılı Şubat ayı başında 145 dolara yakın olan First Republic Bank’ın bir lot hisse değeri, dün 3 doların altını gördü.

Bankanın hisse değerinde dün günlük düşüş yüzde 50’ye yaklaştı.

Üç ay önce 26,2 milyar dolar olan bankanın piyasa değeri de dün 650 milyon dolara kadar geriledi. Bankanın değeri Kasım 2021’de 40 milyar dolara yaklaşmıştı.

UMUTLAR AZALIYOR

Bankanın hisselerinde dün yaşanan değer kaybında, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC) bankaya kayyum atayabileceğine yönelik haberler etkili oldu.

First Republic Bank’ın hisselerindeki değer kaybı, bankanın pazartesi günü açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından derinleşirken, bankayı ayakta tutabilecek bir kurtarma anlaşması için umutların azalmasıyla arttı.

Bankanın hisse fiyatı, salı ve çarşamba günü büyük oranda düşüşler kaydederken, önceki gün yaklaşık yüzde 9 değer kazanmıştı.

Öte yandan, ülke basınında First Republic’i kurtarmak amacıyla yürütülen özel sektör çabalarının henüz bir anlaşmayla sonuçlanmaması üzerine, ABD’li yetkililerin görüşmeleri koordine ettiğine dair haberler yer aldı.

MEVDUAT KAÇIŞI

Geçen ay ABD’de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank’ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluk yaşamıştı.

Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo’nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, First Republic Bank’a destek olmak ve bankacılık sektöründeki güveni sağlayarak bankalardan kaçışların yayılmasını önlemek amacıyla toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.

First Republic’in yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının, ABD’li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolara rağmen mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40,8 azaldığını ortaya koymuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, mevduat faaliyetinin 27 Mart haftasından itibaren istikrar kazandığı ve 21 Nisan’a kadar sabit kaldığı aktarılmıştı.

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