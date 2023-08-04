Deutsche Bank da dolar/TL tahminini yükseltti

Enflasyon verisi sonrasında Alman Deutsche Bank, 2023 için dolar/TL tahminini sert yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de faiz artışlarına rağmen temmuzda enflasyonun ve dış ticaret açığının, Türk Lirası’nda değer kaybında hızlanma beklentilerini artırdı.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın haberine göre, Alman Deutsche Bank analistleri, dolar/TL için tahminlerini 2023 yılı sonu için 27’den 32’ye yükseltti. Banka, kurun 2024 sonunda ise 35 TL’ye yükselmesini bekliyor.

Deutsche Bank analistleri, fiyat artışlarına ve “politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara” işaret etti.

HSBC DE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

İngiliz banka HSBC de dolar/TL beklentisini 2023 sonu için 27’den 29’a, 2024 için 29’dan 32’ye yükseltmişti.

Dış ticaret açığındaki artışa ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çeken HSBC ekonomistleri, cari dengede beklenen iyileşmenin sınırlı olabileceğine vurgu yapmıştı. Ayrıca yüksek enflasyonun reel faizleri düşürdüğünü belirten banka, bunun da TL üzerinde risk oluşturabileceğini belirtmişti.

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