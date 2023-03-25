Deutsche Bank hisseleri eridi, Almanya Başbakanı’ndan açıklama geldi

Bankacılık sektörüne ilişkin endişeler Avrupa'ya sıçrarken Alman Deutsche Bank hisseleri sert düştü. Almanya Başbakanı Scholz'dan "Endişeye gerek yok" açıklaması geldi.

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ABD'deki banka krizi, İsviçre'de Credit Suisse'in rakibi tarafından satın alınarak kurtarılması, diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı.

Özellikle Almanya'nın dev bankası Deutsche Bank, Cuma günü büyük sarsıntı geçirdi. Bankanın hisseleri bir günde yüzde 14,9'a varan düşüş yaşarken, İtalyan Unicredit ve İsviçre'nin UBS bankası yüzde 5-7 arasında düşüşler gördü. Commerzbank da aynı şekilde sert düşüşler yaşadı.

FİNANSAL BÜYÜKLÜĞÜ TÜRKİYE KADAR

En büyük sarsıntıyı yaşayan Frankfurt merkezli Deutsche Bank, Türkiye'nin bütçesi büyüklüğünde bir banka ve bu sarsıntı bütün Avrupa'ya etkiledi.

Aktif büyüklüğü yaklaşık 2,5 trilyon dolar bankanın hisselerindeki iniş nedeniyle Alman borsası da düşüş yaşadı.

Bu nedenle Almanya Başbakanı Scholz devreye girdi ve AB zirvesinin ardından piyasayı rahatlatan bir açıklama yaptı.

SCHOLZ: KRİZLERLE BAŞA ÇIKAR

Scholz, “Endişelenmeye gerek yok. Deutsche Bank, iş modelini temelinden yeniledi ve tekrar düzenledi. Çok kârlı bir banka“ açıklamasını yaptı.

İş dünyası da Deutsche Bank'ın, bu tür krizlerle başa çıkabilecek yapıda olduğunu, “bankanın güçlü öz sermaye ve likidite pozisyonları“ bulunduğunu belirtiyor. Bu gelişmeler olurken kriz, Cuma günü öğleden sonra sakinleşti ve bankanın kaybı yüzde 8'lerde kaldı.

Bir araştırma şirketi olan Autonomous Research de, Deutsche Bank'ın güçlü parasal pozisyonları olduğunu ve İsviçre CS ile aynı hataları yaptığına ilişkin işaretler bulunmadığını açıkladı.

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