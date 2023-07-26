Deutsche Bank’tan 2011’den bu yana en yüksek 6 aylık vergi öncesi kâr

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın bu yılın ilk yarısındaki vergi öncesi kârı 3,3 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Banka, 2011'den bu yana en yüksek 6 aylık vergi öncesi kârı elde edildi.

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Merkezi Frankfurt’ta bulunan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, bu yılın ilk yarısında 3,3 milyar Euro ile 2011’den bu yana 6 aylık bazda en yüksek vergi öncesi kâra ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Deutsche Bank, bu yılın ilk çeyreğinde 1,4 milyar Euro vergi öncesi kâr elde etti.

2011’DEN BU YANA EN YÜKSEK KÂR

Deutsche Bank grubunun bu yılın ilk yarısındaki vergi öncesi kârı 3,3 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, söz konusu rakam, 2011’den bu yana en yüksek 6 aylık vergi öncesi kâr olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, 2023’ün ilk yarısında bankanın güçlü bir büyüme ivmesi gösterdiğini belirterek, “Bu da bizi 2025 mali hedeflerimize doğru iyi bir yola sokuyor. Planlı hisse geri alımlarımız, sermayeyi hissedarlarımıza dağıtma hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor” değerlendirmesinde bulundu.(AA)

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