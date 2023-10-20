Deutsche Bank’tan Türkiye için faiz tahmini

Alman Deutsche Bank, daha önce Mart 2024'teki seçim sonrası için öngördüğü yüzde 40’lık TCMB politika faizi beklentisini öne çekti.

Sozcu.com.tr

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Deutsche Bank ekonomistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska, artan jeopolitik riskler ve bu risklerin Türkiye'nin enflasyon ve ödemeler dengesi dinamikleri üzerindeki olası etkilerini gözeterek, para politikası görünümüne ilişkin öngörülerini güncellediklerini ve artık kasım ve aralık aylarında TCMB'den 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirttiler.

Bugün yayımlanan nota göre ekonomistler gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB'den 500 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Bloomberg’in aktardığına göre ekonomistler, faiz artışlarının bir haftalık repo faizinin yüzde 40'a ulaşmasıyla son bulacağı görüşlerini korumakla beraber, bu seviyeye önceki tahminlerine göre daha erken şekilde, yıl sonunda ulaşılacağını düşünüyor.

Kurum daha önce yüzde 40 nihai politika faizi seviyesine yerel seçimin ardından 2024'ün ikinci çeyreğinde ulaşılacağını öngörmüştü.

Notta, böyle bir politikanın, “Enflasyon beklentilerini kontrol altına alma, Merkez Bankası'nın ekonomiyi sürdürülebilir bir patikaya sokma ve kredibilitesini güçlendirme hedefleriyle daha uyumlu olacağı” ifade edildi.

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