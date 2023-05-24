Dijital Euro 3-4 yıl içinde piyasaya sürülebilir

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital Euro'nun üç ila dört yıl içinde piyasaya sürülebileceğini söyledi.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Fabio Panetta, dijital Euro’nun üç veya dört yıl içinde piyasaya sürülebileceğini ancak talep olduğu sürece banknotların mevcut olacağını açıkladı.

ECB dijital Euro’nun diğer merkez bankası dijital para birimleriyle birlikte işlem görmesini sağlamak ECB, ABD, İngiltere, İsviçre, Kanada, Japonya ve İsveç merkez bankalarıyla yakın bir şekilde çalışıyor.

Panetta Les Echos ile yaptığı ve ECB web sitesinde yayınlanan söyleşisinde, “İlerlememizle ilgili notlarımıza baktığımızda ilk aşamadayız” dedi ve daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu da belirtti. (REUTERS)