Dolar gece saatlerinde sert dalgalandı

Dolar/TL gece sığ piyasada 18,00 ile 19,80 aralığında sert dalgalandıktan sonra güne yatay başladı.

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Dolar/TL aşağıda 18.0030 yukarıda 19.8000 seviyelerini gece saatlerinde hacimsiz piyasada gördükten sonra hafta boyunca işlem gördüğü yatay banda geri dönerek güne başladı.

TL dün gece dolar karşısında her iki yönlü yüzde 5’e ulaşan değer değişimleri yaşadıktan sonra kurda son işlem 18.9575 seviyesindeydi. TL depremden bugüne son bir ayda dolar karşısında yüzde 0,7 değer kaybetti.

Merkez Bankası (TCMB) geçen yıl önce sözlü ardından yazılı düzenleme ile bankaların döviz işlemlerini 1000-1600 saatleri arasına çekmişti.

Piyasalarda bir süre sonra işlem hacimlerinin çok büyük bir bölümü ilan edilen saatlere taşındı. Bankacılar dışarıda kalan saatlerde gerçekleşen hacimsiz işlemlerde ise lokallerin neredeyse hiç yer almadığını da söylüyorlar. (REUTERS)

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