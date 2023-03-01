Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Mart 2023

Dolar 1 Mart 2023 Çarşamba günü 18.88 TL'den işlem görüyor. Şubat ayını yatay negatif bir gün ile bitiren Dolar kuru, 50 ve 200 günlük basit ortalamalarına yakın yatay seyir ile birlikte 18,88TL seviyelerinde fiyatlaması devam ediyor.

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Dolar/TL paritesi yatay seyrini koruyor. Dün yurt içinde büyüme verisi takip edildi. Buna göre Türk ekonomisi dördüncü çeyrekte %0,7 beklentilerinin üzerinde %0,9 büyüdü. Yıllık bazda ise büyüme oranı %2,8 beklentisini aşarak %3,5 büyüdü, böylece 2022 yılının tamamında büyüme oranı %5,6 genişleme kaydetti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.88 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.888 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 1 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 1 Mart 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.