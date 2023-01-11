Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 1 Ocak 2023

Dolar 11 Ocak 2023 Çarşamba günü 18.78 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru yükseliş denemeleri olmasına rağmen yukarı yönlü kalıcı olarak geçilemiyor. Dolar/TL dün 18,64 seviyesine kadar geri çekilse de ardından yeniden yükselişe geçti.

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Dolar kuru dün en yüksek 18,79 en düşük 18,64 seviyelerini görerek kapanışı 18,77'den gerçekleştirdi. Parite bu sabah erken kotasyonlarda 18,77 seviyesinden işlem görüyor. 103,23'ten kapanış yapan dolar endeksi bu sabah 103,16 seviyesinde ve ABD 10 yıllıkları %3,59 seviyesinde bulunuyor. Faiz beklentilerinin yönlendirdiği ABD dolarının küresel para birimleri karşısında değer kazanamaya devam etmesi ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.878 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 11 Ocak 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.