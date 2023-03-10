Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Mart 2023

Dolar 10 Mart Cuma günü 18.96 TL'den işlem görüyor. ABD tarafında istihdam verisinin beklentileri aşması Powell’ın son konuşmasında Mart ayına ilişkin faiz kararının veriler sonrasında netleşeceğine dair açıklamaları piyasalarda ılımlı karşılandı ve küreselde dolar baskısında gevşeme kaydedildi.

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Dolar/TL paritesinde sınırlı yükseliş takip ediliyor. Dün yurt içinde Şubat ayı hazine nakit dengesi verisi takip edildi. Buna göre Ocak-Şubat döneminde nakit dengesi -225,8 milyar TL oldu. Öte yandan siyasi gelişmeler de parite üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD'de ise dün gözler Fed Başkanı Powell'ın Senato'ya gerçekleştirdiği yarı yıl sunumundaydı. Powell, sunumda enflasyon hedefinin gerisinde olduklarını ifade ederek para politikasının bir süre daha sıkı kalması gerektiğini belirtti. Fed'in şahin açıklamalarıyla küresel risk iştahı baskılanırken dolar endeksi güç kazandı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.96 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.896 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 10 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 10 Mart 2023 Dolar yorumları: Dolar/TL, 18,90 üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 19,20-19,30 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,80 ilk destek olmak üzere 18,60'a düşüş devam edebilir.