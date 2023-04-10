Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 10 Nisan 2023
Dolar, 10 Nisan 2023 Pazartesi günü 19.26 TL'den işlem görüyor. Son altı haftadır Dolar Endeksi döviz piyasasında geriliyor. Buna karşın Dolar/TL paritesinde son dört haftadır yükseliş yaşanıyor. Geçtiğimiz işlem gününü yatay negatif bir seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.2522 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.
Önceki işlem gününde 19.2558 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.02 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 91.65 seviyesinde iken momentumu 101.17 seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 19.26 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.926 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 10 NİSAN 2023
Ekonomi uzmanlarının 10 Nisan 2023 Dolar yorumları: Dolar/TL, Cuma günü 19,29 seviyesini geçemeyerek günler sonra negatif tarafta kapanış gerçekleştirdi. Kurda, 19,29'un geçilmesi halinde Ağustos 2022 tarihinden itibaren oluşan yükseliş trend kanalı üst bandı 19,47 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 19,10 seviyesinin altında kalınması halinde 18,80'e düşüş devam edebilir.