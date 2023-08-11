Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Ağustos 2023

Dolar 11 Ağustos 2023 Cuma günü 27.04 TL'den işlem görüyor. Kur 27 psikolojik direnç noktasının üzerinde fiyatlamalara geçmeye çalışıyor. Kur yukarı eğilimini koruyor.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 27,02 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 26,86-27,06 arasında hareket etti. Son üç haftalık işlemlerde izlediğimiz 27,00 seviyesin etrafındaki yatay görünüm devam etti. Yurt içi veri gündeminde TCMB'nin net rezervleri yeniden 15 milyar dolara yükseldi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.04 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.704 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 11 Ağustos 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.