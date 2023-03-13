Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Mart 2023

Dolar, 13 Mart 2023 Pazartesi günü 18.97 TL'den işlem görüyor. Haftanın son işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapatan Dolar Kuru, günü 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 18.9677 TL seviyesinde kapattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Satıcılı bir seyrin oluşması durumunda takip edeceğimiz destek seviyeleri sırasıyla 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.9378 TL, 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.8835 TL ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.8288 TL seviyelerinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.97 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.897 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 13 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 13 Mart 2023 Dolar yorumları: Yükseliş hareketlerinin devamında 18,98 ve 19,00TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde 18,95 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlama için 18,93 ile 18,90TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.