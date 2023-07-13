Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 13 Temmuz 2023
Dolar 13 Temmuz 2023 Perşembe günü 26.15 TL'den işlem görüyor. Kur tarafında yatay fiyatlama devam ederken, dolar endeksi ise Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini test ederek 101 seviyesinin altına çekildi.
Geçtiğimiz işlem gününü yatay pozitif seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 26.1459 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 26.15 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 2.615 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 13 TEMMUZ 2023
Ekonomi uzmanlarının 13 Temmuz 2023 dolar yorumları: Parite analiz yazılırken, 26,15 seviyesinde seyrediyor. 26 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması halinde 26,25 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.