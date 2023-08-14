Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Ağustos 2023

Dolar, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü 27.05 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 26,8600-27,2528 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda düşüş %0,36 oldu. Dolar/TL kuru hafta genelinde 27 üzerinde seyretse de cuma günü gelen satışlarla bu seviyenin altında haftayı tamamladı.

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Önceki işlem gününde 27.2140 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %1.29 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 77.41 seviyesinde iken momentumu 100.97 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.05 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.705 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 14 Ağustos 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.