Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Şubat 2023
Dolar, 14 Şubat 2023 Salı günü 18.84 TL'den işlem görüyor. Haftanın ilk işlem gününde yatay seyir devam ederken yönünü yukarı çeviren kurda 18,85TL zirvelerine yakın fiyatlamalar izlendi. ABD tarafında Fed üyesi Bowmann’ın konuşması takip edilirken yurt içinde cari işlemler dengesi Aralık ayında 5,91 milyar dolar açıklandı.
Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,8480’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 20,2410’dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 22,9190’den satılıyor. Dar banttaki dalgalı seyrini sürdüren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 103,1’den işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0740’ta bulunuyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.84 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.884 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 14 ŞUBAT 2023
Ekonomi uzmanlarının 14 Şubat 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.