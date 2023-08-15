Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Ağustos 2023

Dolar, 15 Ağustos 2023 Salı günü 27.05 TL'den işlem görüyor. DolarTL’de pozitif ılımlı yükseliş haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Haftaya 27,00TL seviyesinin hemen altında fiyatlama ile başlayan kur veri akışının zayıf olduğu günde 26,96TL ile 27,22TL arasında seyretti ve gün sonunda 27,02TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi.

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Önceki işlem gününde 27.0531 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.05 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 74.40 seviyesinde iken momentumu 100.56 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.05 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.705 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 15 Ağustos 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 26.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 27,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 26,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.