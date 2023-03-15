Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Mart 2023
Dolar 15 Mart 2023 Çarşamba günü 18.98 TL'den işlem görüyor. Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL’yi aşağı yönde baskılıyor. Dolar Kuru, günü 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 18.9750 TL seviyesinde kapattı.
Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 103,7 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0750 seviyelerinden alıcı buluyor.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.98 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.898 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 15 MART 2023
Ekonomi uzmanlarının 15 Mart 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Hem teknik hem de psikolojik direnç seviyesi olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.65 seviyesinin aşağısında 18.40 seviyesi destek olarak izlenebilir.