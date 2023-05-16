Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Mayıs 2023

Dolar, 16 Mayıs 2023 Salı günü 19.71 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL paritesi dünkü işlemleri yüzde 0,46 oranında yükseliş ile 19,67 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 19.54-19.69 aralığında hareket etti.

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Önceki işlem gününde 19.6756 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.03 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 97.89 seviyesinde iken momentumu 101.17 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.71 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.971 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 16 MAYIS 2023

Ekonomi uzmanlarının 16 Mayıs 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.60 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,90 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.50 seviyesi destek olarak izlenebilir.