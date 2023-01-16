Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 16 Ocak 2023

Dolar, 16 Ocak 2023 Pazartesi günü 18.78 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru sınırlı yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı yüzde 0,32 oranında yükseliş ile 18,78 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 18,64-19,06 olurken, tarihi zirve 19,06 ile yenilendi.

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Dolar kuru geçtiğimiz hafta en yüksek 19,06 en düşük 18,64 seviyelerini görerek kapanışı 18,78'den gerçekleştirdi. Parite bu sabah erken kotasyonlarda 18,78 seviyesinden işlem görüyor. 102,18'den kapanış yapan dolar endeksi bu sabah 102,50 seviyesinde ve ABD 10 yıllıkları %3,50 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.78 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.878 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 16 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 16 Ocak 2023 Dolar yorumları: 18,75TL ilk destek aşağı yönlü kırılması durumunda 18,70TL ve daha aşağıda 18,65TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve olası yükseliş devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.