Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Ağustos 2023

Dolar 17 Ağustos 2023 Perşembe günü 27.09 TL'den işlem görüyor. Önceki işlem gününde 27.0911 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.08 olarak gerçekleşti.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 27,06 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 27,01-27,07 arasında hareket etti. Son üç haftalık işlemlerde izlediğimiz 27,00 seviyesin etrafındaki yatay görünüm devam etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.09 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.709 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 17 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 17 Ağustos 2023 dolar yorumları: Teknik olarak, uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm pozitife dönmesine rağmen son üç haftalık işlemlerde yatay seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 26,95-27,00 bölgesi önemli direnç olarak yer alıyor.. 26,95-27,00 bölgesi üzerine kalıcı olarak geçilmesi halinde 27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95-26,90 altında ısrarlı fiyatlamalar oluşması halinde 26,60-26,40 destekleri takip edilebilir.