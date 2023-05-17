Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Mayıs 2023
Dolar 17 Mayıs 2023 Çarşamba günü 19.75 TL'den işlem görüyor. Kurda Mart ayı itibari ile ivme kazanan yukarı yönlü hareketler devam ederken 19,70TL seviyesini aşan fiyatlamalar kaydedildi. Bu seviye üzerinde fiyatlamaların özellikle 2.tur seçimlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz işlem gününü pozitif bir seyir ile kapatan Dolar Kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.7261 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 19.75 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.975 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 17 MAYIS 2023
Ekonomi uzmanlarının 17 Mayıs 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.60 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,90 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.50 seviyesi destek olarak izlenebilir.