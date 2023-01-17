Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 17 Ocak 2023

Dolar, 17 Ocak 2023 Salı günü 18.79 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay pozitif yönde 18,79 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,77-18,81 olurken, 18,80 üzerinde kalıcılık sağlanmadı.

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Dolar/TL yeni haftaya yatay görünüm ile başladı. ABD borsalarının Martin Luther günü nedeniyle kapalı olduğu gün içerisinde yurt içerisinde Aralık ayına ilişkin “Bütçe Dengesi Rakamları” takip edildi. Kasım ayında 108,3mlr TL fazla kaydeden bütçe, Aralık ayında -118,6mlr TL açık verdi. Böylece 2022 yılında bütçe -139mlr TL açık verdi. Veri akışının sakin olduğu güne satıcılı seyir ile başlayan dolar endeksi (DXY) son 7 (yedi) ayın en düşük seviyesi 101,77'ye doğru geri çekilirken, gün içerisinde tekrardan 102 üzerine yükseliş kaydetti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.79 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.879 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 17 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 17 Ocak 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.