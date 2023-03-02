Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Mart 2023

Dolar 2 Mart Perşembe günü 18.88 TL'den işlem görüyor. Kurda dolar endeksinde 104,3 seviyelerine geri çekilme ve ABD 10 yıllık tahvillerinin 3,93 seviyelerinde seyretmesi ile birlikte yaklaşık 5 aydır dar bantta sürdürdüğü görece pozitif eğilimli hareket devam ediyor.

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Dolar/TL paritesi dar bantta hareket ediyor. Yurt içinde dün İmalat PMI verisi takip edildi. Buna göre İmalat PMI geçen aya göre değişmeyerek 50,1 seviyesinde gerçekleşti. Verinin eşik değer olan 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi sektörde iyileşmeye işaret ediyor. Sektörde toparlanma devam ederken Kahramanmaraş depreminin etkilerinin üretim hatları ve tedarik zincirine zarar vermesi sebebiyle ekonomik aktivite etkilenebilir. ABD tarafında ise dün açıklanan ISM İmalat PMI verisi 47,7 ile eşik değerin altında kalmaya devam etti. Üretim PMI ise geçen aya göre toparlanmaya işaret etse de beklentilerin altında kalarak 47,3 oldu.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.88 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.888 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 2 MART

Ekonomi uzmanlarının 2 Mart 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.