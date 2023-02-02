Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 2 Şubat 2023

Dolar 2 Şubat Perşembe günü 18.81 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif eksi yönde 18,8031 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,79-18,87 oldu. Son 4 haftalık işlemlerde 18,80 seviyelerinde oluşan yatay seyir devam etti.

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Dolar/TL dün 18,79 – 18,87 bant aralığında hareket etti. Kurda yatay bant hareketleri devam ediyor. ABD'de özel sektör istihdamı Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetmesi sonrası dolar endeksinde (DXY) 102 altında negatif görünüm arttı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.81 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.881 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 2 ŞUBAT

Ekonomi uzmanlarının 2 Şubat 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.