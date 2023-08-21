Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Ağustos 2023

Dolar, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü 27.16 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri hafif artı yönde 27,06 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 27,01-27,07 arasında hareket etti. Son üç haftalık işlemlerde izlediğimiz 27,00 seviyesin etrafındaki yatay görünüm devam etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Önceki işlem gününde 27.1916 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.31 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 77.87 seviyesinde iken momentumu 100.80 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.16 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.716 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 21 Ağustos 2023 Dolar yorumları: Gün içinde 27,20TL seviyesi üzerinde 27,30TL ve 27,40TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 27,10TL ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için ise 27,00TL ve 26,90TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir.