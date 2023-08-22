Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Ağustos 2023

Dolar, 22 Ağustos 2023 Salı günü 27.20 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 0,18% oranında yükseliş ile 27,15 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 27,10-27,20 arasında hareket etti.

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Önceki işlem gününde 27.2046 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.17 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 78.24 seviyesinde iken momentumu 100.88 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 27.20 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.720 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Ağustos 2023 Dolar yorumları: Teknik olarak, uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm pozitife dönmesine rağmen yükseliş hareketi düşük ivme ile devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 27,15 kısa vadeli ara direnç olarak yer alıyor. 27,15 üzerine kalıcı olarak geçilmesi halinde 27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95-26,90 önemli destek bölgesidir. Bu bölge altında ısrarlı fiyatlamalar oluşması halinde 26,60-26,40 destekleri takip edilebilir.