Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Haziran 2023

Dolar 22 Haziran 2023 Perşembe günü 23.54 TL'den işlem görüyor. Önceki işlem gününde 23.5494 seviyesinden kapanan Dolar/TL’nin pozitif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kayıp yüzde 0.1 olarak gerçekleşti.

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Dolar/TL temkinli duruş sergiliyor. Dün yurtiçinde kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verileri açıklandı. Buna göre kapasite kullanım oranı %76'dan %76,8'e yükselirken imalat güveni yatay kaldı. Bugün ise gözler TCMB faiz oranı kararında olacak. Konsensüs beklenti Merkez Bankası'nın faizleri %20'ye çıkaracağı yönünde bulunurken bizim beklentimiz politika faizinin %15'e yükseltileceği yönünde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 23.54 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.354 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 HAZİRAN 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Haziran 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.