Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Şubat 2023

Dolar 22 Şubat 2023 Çarşamba günü 18.87 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay yönde 18,86 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,8297-18,9121 oldu.

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Dün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat'ta 47,8 değerini alarak beklentilerin üzerinde arttı. Hizmet sektörü PMI da Şubat'ta geçen aya göre 3,7 puan artarak 50,5 değerine çıktı. Bileşik PMI ise Şubat ayında aylık bazda 3,4 puan artışla 50,2'ye yükseldi. Şubat ayı içerisinde ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam, enflasyon ve en son geçtiğimiz hafta gelen beklenti üstü ÜFE verisi küresel piyasalarda şahin görünümü artırırken güçlü gelen PMI verileri de bu görünümü desteklemeye devam ediyor. İç tarafta ise yarın TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklenti yüzde 9 olan mevcut seviyenin korunması yönünde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.87 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.887 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 22 Şubat 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.