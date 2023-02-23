Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 23 Şubat 2023

Dolar 23 Şubat Perşembe günü 18.87 TL'den işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8118 ve en yüksek 18,8897 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8740'tan tamamladı.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolara olan talebin arttığını belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Dün açıklanan Fed’in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Bugün ABD’de açıklanacak 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Avro Bölgesi’nde enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakında takip edildiğini söyledi.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.87 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.887 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 23 ŞUBAT

Ekonomi uzmanlarının 23 Şubat 2023 dolar yorumları: Dün sabah saatlerinde 18,85TL seviyelerine geri çekilen DolarTL kuru buradan aldığı destek ile 18,87TL seviyelerinde fiyatlamalar gördü. ABD'den gelen güçlü PMI verileri sonrasında dün akşam Fed toplantı tutanaklarına dair yapılan açıklamalar da risk iştahını baskılıyor. Bugün her iki bölgeden de önemli veriler takip edilecek.

Türkiye'de TCMB PPK faiz kararı toplantısı, ABD'de ise Kişisel Tüketim Harcamaları ve Çeyreksel GSYH takip edilecek. Teknik olarak yükselişlerde ilk direnç olarak 18,88 seviyesini ve devamında ise 18,90 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,85 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,83 ile 18,80 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.