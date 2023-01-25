Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 25 Ocak 2023
Dolar 25 Ocak 2023 Çarşamba günü 18.80 TL'den işlem görüyor. Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL 18,75 – 18,82 dar bant aralığında hareket etti. Kurda son süreçte 18,80 üzerine ataklar dikkat çekerken, 18,80 üzerinde kalıcılık sağlamadı.
Dün, 18,80 TL seviyesinden günlük kapanış gerçekleştiren dolar kuru yatay negatif bir günü geride bıraktı. Bugünün erken saatlerinde, gelen alımların etkisi ile 18,837 TL seviyesine kadar yükseliş kaydeden kur, an itibariyle 18,81 TL seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.80 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.880 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 25 OCAK 2023
Ekonomi uzmanlarının 25 Ocak 2023 dolar yorumları: Dolar/TL yatay seyrine devam ediyor. 18,85 direnci üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde 19,00-19,05 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,40'a düşüş devam edebilir.