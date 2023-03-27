Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Mart 2023

Dolar, 27 Mart 2023 Pazartesi günü 19.09 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL, son günlerde görülen yükseliş trendine devam ediyor. 19,05 seviyesinin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı kurda 19,27 seviyesi test edildi.

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Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 18,94– 19,27 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler ve yurt içinde siyasi gelişmeler kurda volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.09 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.909 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 27 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 27 Mart 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Hem teknik hem de psikolojik seviye olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,20 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 18.65 seviyesi destek olarak izlenebilir.