Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Ocak 2023

Dolar 27 Ocak Cuma günü 18.81 TL'den işlem görüyor. Hafta içerisinde yalnızca Çarşamba günü 18,80TL altında kapanış gerçekleşen kurda düşüş hareketinin devamı gelmedi ve tekrar 18,80TL üzerinde fiyatlama devam etti.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay pozitif yönde 18,8074 seviyesinden tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,79-18,82 oldu. Son 3 haftalık işlemlerde 18,80 seviyelerinde oluşan yatay seyir devam etti. Teknik olarak 18,80 üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü hareketin ivme kazanması beklenebilir.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.81 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.881 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 27 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 27 Ocak 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.