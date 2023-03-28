Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Mart 2023

Dolar, 28 Mart 2023 Salı günü 19.11 TL'den işlem görüyor. Haftanın ilk işlem gününü yatay pozitif bir seyir ile kapatan dolar kuru, 5 günlük hareketli ortalamasının üzerinde 19.0918 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi. 5 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 19.05376 TL, 21 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.9686 TL ve 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 18.88671 TL seviyelerinde yer alıyor.

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Önceki işlem gününde 19.0953 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.02 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 85.37 seviyesinde iken momentumu 100.67 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 19.11 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.911 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 28 Mart 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Hem teknik hem de psikolojik seviye olarak 19.10 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,25 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 18.65 seviyesi destek olarak izlenebilir.