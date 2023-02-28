Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Şubat 2023

Dolar, 28 Şubat 2023 Salı günü 18.88 TL'den işlem görüyor. ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasının piyasalarda risk iştahını desteklediğini ve bu durumun doları baskıladığını görüşü belirtiliyor.

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Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8890 seviyelerinde işlem görüyor. Dün, en düşük 18,8215 ve en yüksek 18,9885 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8875’ten tamamladı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.88 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.888 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 28 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 28 Şubat 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.