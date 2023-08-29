Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 29 Ağustos 2023

Dolar, 29 Ağustos 2023 Salı günü 26.62 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 2,77% oranında düşüş ile 26,35 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 25,27-27,29 arasında hareket etti.

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Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 26.5260 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.14 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının altında olan kur için RSI göstergesi 47.30 seviyesinde iken momentumu 98.73 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 26.62 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 2.662 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 29 Ağustos 2023 Dolar yorumları: Fiyatlamalar tarafında ise TCMB kararının ardından 25,28'e kadar gerileyen ve buradan tepkiyle karşılana Dolar/TL'de yükselişlerin sınırlı kalabileceğini ve kurda dengelenme çabalarının görülebileceğini düşünüyoruz. Direnç 26,90 civarında. Aşağıda ise 26,33 bölgesi destek konumunda.