Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 3 Şubat 2023

Dolar 3 Şubat Cuma günü 18.82 TL'den işlem görüyor. Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalmasına karşın devam eden resesyon endişesinin doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oluyor.

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Dün, en düşük 18,7981 ve en yüksek 18,8324 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8021’den tamamladı. Gün içi işlem aralığı 18,79-18,83 oldu. Son 4 haftalık işlemlerde 18,80 seviyelerinde oluşan yatay seyir devam etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.82 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.882 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 3 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 3 Şubat 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.