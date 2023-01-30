Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 30 Ocak 2023

Dolar, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü 18.80 TL'den işlem görüyor. Kurda 18,80 TL seviyelerinde fiyatlama kalıcılığını sürdürmeye devam ediyor. Dolar/TL dün gece saatlerinde 18,88 seviyesini test etmiş olsa da geri çekildi.

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Dolar kuru geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyerek 18,8054 TL seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Paritede geçtiğimiz hafta en düşük, 18,75 TL seviyesi, en yüksek 18,87 TL seviyesi test edildi. 21 günlük hareketli ortalamanın güçlü bir desteğe dönüştüğünü gözlemlediğimiz paritede bugün destek seviyelerimiz sırasıyla 18,80 TL (5 günlük hareketli ortalama) ve 18,77 TL'dir. (21 günlük hareketli ortalama).

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.80 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.880 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 30 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 30 Ocak 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.