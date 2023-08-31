Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 31 Ağustos 2023
Dolar 31 Ağustos 2023 Perşembe günü 26.71 TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz işlem gününü alıcılı seyir ile kapatan Dolar Kuru, 26.7013 TL seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirdi.
Önceki işlem gününde 26.7162 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.06 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının altında olan kur için RSI göstergesi 51.43 seviyesinde iken momentumu 98.72 seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 26.71 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 2.671 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 31 AĞUSTOS 2023
Ekonomi uzmanlarının 31 Ağustos 2023 dolar yorumları: USDTRY paritesi uzun zamandır doğal akışında hareket etmediğinden teknik hedef vermek oldukça zor. Hatta çoğu zaman da anlamsız olabilir. Dolayısıyla oldukça küçük adımlarla yukarı yönlü eğilimin sürmesini beklemekteyiz. 27 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 28.50 seviyesine doğru yukarı yönlü adımlar izlenebilir.