Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 31 Ocak 2023

Dolar, 31 Ocak 2023 Salı günü 18.81 TL'den işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde döviz piyasalarında dalgalı bir seyir izliyor. Dün, en düşük 18,78 ve en yüksek 18,88 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,79'dan tamamladı.

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Hafta başında yaklaşık 18,90TL seviyelerine doğru atak denemesi gerçekleştiren kurda geri çekilme sonra 18,81TL seviyesinde fiyatlama devam ediyor. Dün Türkiye Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin üzerinde 99,3 olarak, ABD'de ise Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi -8,4 olarak beklentilerden iyi açıklandı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.81 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.881 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 31 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 31 Ocak 2023 Dolar yorumları: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.